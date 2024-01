Tim in Borsa chiude a +2 | 2% in attesa offerta Kkr su Sparkle

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Timtonica ine indossa la maglia rosa nel listino principale, indell'di Kkr pere il dossier su Netco che procede speditamente. La cessione della rete al fondo americano, secondo indiscrezioni di stampa, potrebbersi per fine maggio. A dicembre scorso il consiglio di amministrazione di Tim aveva ricevuto un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell'operazione di cessione dia Kkr e aveva deliberato all'unanimità di prorogare, a fine gennaio 2024, il termine concesso a Optics Bidco, controllata dal gruppo di private equity americano, per completare le attività di due diligence e formulare un'finale. L', secondo i rumors, dovrebbe essere presentata entro le scadenze ...

Giornata senza grandi strappi ma positiva per la Borsa di Milano : l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,87% a 30.338 punti, l'Ftse All share ... (quotidiano)

Ha chiuso in coda alle altre Borse europee Piazza Affari nella prima seduta della settimana in cui la Fed annuncia la propria decisione sui tassi, ... (quotidiano)

(Reuters) - Il Nasdaq scivola ai minimi di oltre una settimana, con le proiezioni di Alphabet (NASDAQ: GOOGL) sull'aumento dei costi per l'intelligenza artificiale che penalizzano molte megacap e i ...Le Borse europee chiudono in calo in attesa delle decisioni della Fed sulla politica monetaria. Dopo una serie di dati macroeconomici, tra cui l'inflazione tedesca, l'attenzione degli investitori si ...