The Kolors | Il testo e la spiegazione di Un ragazzo una ragazza | la loro canzone a Sanremo 2024

The Kolors fanno il loro esordio a Sanremo con il brano Un ragazzo una ragazza, Stash ha promesso un nuovo tormentone dopo il successo di Italodisco.Franco Tozzi, fratello di Umberto, è morto dopo oltre sessant'anni di carriera e con decine di successi alle spalle Proprio come il fratello, anche Franco Tozzi ha intrapreso la carriera musicale, ...Umberto Tozzi will be at Sanremo in the duets evening together with The Kolors. It is possible that from the stage of the Ariston, Umberto and Amadeus will dedicate a thought to him.