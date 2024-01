Tesla | il volante yoke criticato da molti ma amato da altri

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Gli utenti che hanno acquistato la Model S e la Model X hannoildella, ma c’è ancora una parte della clientela molto testarda che non molla e continua ad amare ilQualche giorno fa l’imprenditore e co-fondatore della, Elon Musk, ha ammesso che le auto cinesi sono le migliori, ammettendo così che le auto prodotte dalla sua azienda siano inferiori. Una prova lampante è il caso deldellaModel S e Model X, che è stato aspramentedaclienti., per questo, dopo aver ricevuto tutte queste lamentele, ha deciso di offrire non solo ai nuovi clienti unnormale di serie, ma anche un ...