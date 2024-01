Terremoto nel cuneese | magnitudo 2 | 6

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) UndiML 2.6 ha colpito la zona situata a 6 km a sud-est di Aisone, in provincia di Cuneo, oggi 31 gennaio 2024. Il sisma è stato registrato alle ore 11:43:34 UTC, corrispondenti alle 12:43:34 ora italiana. Secondo i dati forniti dalla Sala Sismica dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) di Roma, l’epicentro delsi è localizzato alle coordinate geografiche 44.2690 di latitudine e 7.2600 di longitudine, con una profondità di 11 km. Nonostante la relativa bassa, la scossa ha suscitato preoccupazione tra la popolazione locale, sempre allerta in seguito ai recenti eventi sismici che hanno colpito diverse aree dell’Italia. Fortunatamente, al momento non si segnalano danni a persone o strutture. Le autorità locali e i team di protezione civile stanno comunque ...