Ternana vs Como | probabili formazioni e dove vederla

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. Si affrontano due squadre in cerca di riscatto per i rispettivi obiettivi.vssi giocherà sabato 3 febbraio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio LiberatiVS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli umbri attualmente occupano la zona playout, a meno uno dalla salvezza. La squadra di Breda non è in un bel momento, avendo ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque, per cui hanno bisogno di risollevarsi quanto prima per avere a tiro chi la precede I lariani si sono fatti raggiungere al secondo posto dal Venezia, in virtù dell’inattesa sconfitta casalinga contro l’Ascoli. La squadra di Roberts è però sempre a quattro punti dalla capolista Parma e l’obiettivo resta sempre la promozione diretta. La trasferta ...