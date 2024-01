Tentata estorsione a imprenditore | due arresti nel Napoletano

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoaggravata dal metodo mafioso: è il reato che i carabinieri di Pozzuoli (Napoli) e la DDA contestano a due indagati, ritenuti legati al clan Longobardi–Beneduce, a cui è stata notificata una misura cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli. Secondo quanto emerso dalle indagini, tra i mesi di settembre e ottobre 2022, i due avrebbero intimidito unedile per ottenere il pagamento di una somma di denaro, di importo imprecisato, per consentirgli la prosecuzione di alcuni lavori di efficientamento energetico svolti per un condominio della città flegrea. L'articolo proviene da Anteprima24.it.