Tentano di nascondere la droga al Borgo Sant’Antonio Abate

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoGli agenti del commissariato Decumani hanno notato in vico Lungoa Napoli due uomini di uno scooter ed uno di questi dopo essersi alzato in piedi sul mezzo ha poggiato qualcosa nell'incavo di una finestra. I poliziotti sono immediatamente intervenuti bloccando i due che sono stati trovati in possesso di un cellulare, di 4 involucri contenenti cocaina del peso di circa 1,6 grammi e di 780 euro, suddivisi in banconote di vario taglio; inoltre, nell'incavo della finestra, gli agenti hanno scoperto due contenitori al cui interno vi erano altri 26 involucri con circa 12 grammi della stessa sostanza. Per questi motivi, due napoletani di 22 e 25 anni, con precedenti di polizia, anche specifici, sono stati arrestati per detenzione illecita di sostanza stupefacente.