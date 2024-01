Tensione in Medio Oriente | è morto il sergente Ran Gvili | era stato tenuto in ostaggio

Roma, 29 gen – Ora anche la Giordania . Non bastavano Gaza, Cis Giordania , Yemen, Pakistan. Non si parla della Giordania di per sé stessa, ma di un ... (ilprimatonazionale)

La situazione in Medio Oriente è tesa. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è sotto pressione mentre si svolgono le trattative sulla bozza di intesa raggiunta a Parigi. L'accordo, mediato d ...Gaza e Mar Rosso: americani invischiati in situazioni in cui li ha portati l’Iran, cui devono rispondere dopo l’attacco che ha ucciso tre soldati Usa ...Non credo che abbiamo bisogno di un conflitto più ampio in Medio Oriente, non è questo che sto cercando ...Hezbollah in Iraq: "Stop attacchi contro Usa" Nel quadro ad altissima tensione, arriva il ...