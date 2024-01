Tennis | Sinner | ‘residenza a Montecarlo? Lì sto bene mi sento a casa ed ho una vita normale’

Roma, 31 gen. – (Adnkronos) – “Sono contento di condividere tante emozioni con tutti voi ma non c?è solo un torneo, ce ne sono tanti. Abbiamo tante ... (calcioweb.eu)

Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - “Residenza a Montecarlo? Quando ho fatto 18 anni mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore che aveva la ... ()

Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - "Sono contento di condividere tante emozioni con tutti voi ma non c'è solo un torneo, ce ne sono tanti. Abbiamo tante ... (liberoquotidiano)

Tennis - Sinner torna ad allenarsi in palestra “prima di un’intensa giornata a Roma” (FOTO)

Jannik Sinner è tornato ieri in Italia da Melbourne, dopo uno scalo a Dubai, e si è diretto subito a Palazzo Chigi per essere ricevuto privatamente ... (sportface)