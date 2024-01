Tennis | Sinner | ' contento di condividere queste emozioni | mi piace il calore della gente'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Roma, 31 gen. - (Adnkronos) - "Sonoditantecon tutti voi ma non c'è solo un torneo, ce ne sono tanti. Abbiamo tante possibilità di fare bene, ma anche di fare male. Dobbiamo essere pronti ma contenti di questa situazione, questo traguardo è importante per me e il mio team. Si sente il, mima come ragazzo sono come due settimane fa, semplice e normale". Lo ha detto Janniknell'incontro con la stampa a Roma dopo il successo agli Australian Open. "Sarà molto importante la programmazione, abbiamo fatto molto bene lo scorso anno, il fisico ora è abbastanza buono ma so che devo migliorare quella parte lì, la forza ma anche la resistenza. Tanto lavoro in palestra. Posso servire un po' meglio, fare un po' tutto meglio ma lavorato bene sullo step mentale che abbiamo fatto su come affrontare certe partite e certi momenti ma c'è ancora lavoro da fare", ha aggiunto