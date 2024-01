Tennis Il Circolo di Massa Lombarda scala le classifiche nel ranking

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Anche ledel Trofeo FITP certificano l’ottimo lavoro che sta facendo il. Nello speciale, stilato dalla federazione sulla base dei risultati acquisiti nei campionati a squadre disputati nel corso dell’ultima stagione, il club romagnolo si è infatti piazzato 29esimo con 83 punti (60 grazie alla serie A1 maschile capace di conquistare la permanenza nel massimo campionato e 23 dalle formazioni giovanili) nella graduatoria assoluta e al 40° in quella giovanile. Nella classifica del Trofeo FITP assoluto, che vede in vetta ilPalermo, i ravennati sono invece terzi tra gli affiliati all’Emilia Romagna. Un piazzamento frutto del successo del team Under 10 misto nella fase di macroarea andata in ...