Tennis Bronzetti ok | Kerber battuta in due set

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Luciarinasce in Europa. Dopo il ko all’Australian Open, ecco una bella vittoria al primo turno al Wta 500 di Linz, torneo di ottimo livello sempre sul duro che riaccoglie le giocatrici nel vecchio continente dopo la trasferta dall’altra parte del mondo. La verucchiese ha battuto 6-1, 6-3 l’ex numero uno del mondo Angelique, mostrando di essere decisamente di un altro livello a questo punto della carriera di fronte a una vincitrice di Slam che però ora è 607 del mondo. Gara dominata da, che ha perso solo una volta il servizio ma ha ripetutamente tolto laalla tedesca. La dimostrazione sta nell’ultimo game, un turno di servizio vinto a zero dache ha chiuso al primo match point. Ora per lei una sfida tosta al secondo turno, quella con la belga Mertens, testa ...