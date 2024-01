Tempesta perfetta sulle campagne Perché gli agricoltori protestano e perché non hanno torto

”La situazione insostenibile in cui versano le aziende dell’indotto ex Ilva di Taranto , e contestualmente lo stesso stabilimento, che marcia con un ... (tarantinitime)

Fondo di perequazione infrastrutturale prosciugato e autonomia differenziata - sul Sud si abbatte la tempesta perfetta

Tempo di lettura: 6 minutiLa Uilp Campania, sindacato dei pensionati della Uil, si mobilita per evitare che vada in porto, così come prevista dal ... (anteprima24)