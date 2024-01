Tekken 8 | trucchi e consigli per trionfare nel torneo del Pugno d’Acciaio

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Per non farvi fuggire come conigli, qui dispensiamo: trasformatevi in tigri come King e dominate il metagame di8 Con il recente lancio,8 sta già volando verso l’Olimpo dei migliori picchiaduro esistenti, e vista la presenza di non poche migliorie converrebbe una delle nostre classiche guide prodighe die di. Tra nuovi sistemi da apprendere, nuovi combattenti e sfide altrettanto inedite, d’altronde, è facile pure farsi mettere soggezione. Ogni membro del roster presenta le relative malizie, come ad esempio tecniche o interazioni con le meccaniche inedite, una su tutte Heat. Non mancano nella manica gli assi per assicurarvi una via per la vittoria, e avendoli riassunti qui sotto ci piace pensare di far parte delle frecce nel vostro ...