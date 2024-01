Teatro Ghione | FelliniRota per AncheCinema

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)presenta, spettacolo musicale di e con il M° Mario Margiotta, che rende omaggio a Nino Rota “il musicista di Fellini”, in scena aldi Roma venerdì 2 febbraio.è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cinema, un racconto, ora narrativo ora musicale, che ripercorre la collaborazione tra il grande regista Federico Fellini e il compositore Nino Rota, suo storico collaboratore e vincitore di un Premio Oscar. Il format originale, già presentato con successo in Italia e all’estero, è interamente scritto e realizzato dal Maestro Mario Margiotta, che, nella sua originale formula di concerto, lo vede impegnato nella doppia veste di pianista e di “divulgatore musicale”. Non si limiterà, dunque, a proporre semplicemente al pianoforte ...

Fellinirota è lo spettacolo che è stato commissionato nel 2022 dall'Istituto Italiano di Cultura del Cairo per l'inaugurazione della Settimana del Cinema Italiano nel Mondo, e da allora è andato in ..."Apolide", infatti, è la riduzione teatrale di una composizione in prosa e poesia che, in scena, vede protagonista la stessa Pagano e per la quale ha anche composto la colonna sonora intitolata: "Il ...