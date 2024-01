Tasso di disoccupazione al 7 | 2% | è ai minimi da dicembre 2008

Il Segretario Generale della Cisal , Francesco Cavallaro , commenta i dati dell’Istat sull’occupazione in Italia ed invita a non allentare la ... (impresaitaliana)

(Teleborsa) - L'Istat ha comunicato che a dicembre 2023, rispetto al mese precedente, in Italia sono aumentati gli occupati e gli inattivi, mentre sono diminuiti i disoccupati. L'occupazione cresce (+ ...Secondo i dati Istat la disoccupazione nel mese di dicembre è scesa del 7,2 per cento con un record di occupati pari al 2 per cento.S u base mensile, il tasso di occupazione e quello di inattività salgono al 61,9% e al 33,2%, rispettivamente. La disoccupazione ai minimi dal 2008, scende anche quella giovanile Mentre il tasso di ...