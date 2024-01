Tassista aggredito | i colleghi in piazza | Le Cascine sono terra di nessuno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Firenze, 31 gennaio 2024 - "E' evidente, allec'è un problema sicurezza, ma non è purtroppo di immediata soluzione e non è locale. Si deve guardare ben più alto, a chi ha a che fare con le politiche di accoglienza indiscriminate. Non è un pregiudizio razziale o etnico. Semplicemente le persone non posstare senza lavorare. Chi non lavora e non guadagna delinque e ciò porta i cittadini ad avere paura e, questo sì, a generare forme di razzismo. Alla, nello specifico, c'è bisogno di un presidio costante di cui si dovrebbe far carico probabilmente anche il governo nazionale", è quanto sottolinea Claudio Giudici, presidente 4390 Taxi Firenze a proposito dell'aggressione ai danni del collega avvenuta all'alba alle. Anche lui, insieme a circa cento tassisti, subito dopo l'accaduto ha manifestato ...