Tassista aggredito alle Cascine | poi tenta la fuga e si schianta contro un lampione

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Firenze, 31 gennaio 2024 – Intorno5.30 di questa mattina unè statoda tre ragazzi stranieri. La polizia al momento sta ricostruendo la dinamica di quanto avvenuto. Secondo le prime informazioni, tre uomini in stato di agitazione hanno cercato di aprire la porta del taxi in servizio. Il conducente, avendo intuito che si trattava di persone potenzialmente pericolose, ha cercato di scappare finendoun. A questo punto, due di loro avrebbero cercato di portargli via il portafogli senza riuscirci in quando disturbati dall'arrivo di un altroche, captato l'allarme diramato dalla centrale, con altri colleghi si è precipitatoper aiutare l'uomo. Sul ...