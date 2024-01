Tasse invariate per il 2024 ma Dup bocciato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Nessun aumento dell’addizionale Irpef, dell’Imu e delle tariffe per i servizi a domanda individuale. I prezzi del gas naturale e dell’energia elettrica si sono stabilizzati e quindi nel bilanciodel Comune gli scaglioni della tassazione Irpef passeranno da quattro a tre. L’assessore al bilancio Mara Torti lo ha annunciato l’altra sera illustrando il bilancio di previsione-2026 in Consiglio comunale. La prima serata di una lunga maratona in cui dovrà essere approvato separatamente il documento unico di programmazione, però, si è concentrata sul Dup. "Un documento povero di contenuti – ha detto Alice Moggi di Pavia a colori che quest’anno non ha presentato emendamenti –. È l’ultimo dell’amministrazione Fracassi, ed è una fotocopia di quanto previsto anche malamente negli anni precedenti". Molto critica anche Angela Gregorini che ha puntato ...