Taremi sblocca Iran-Siria! Prima dell’Inter altro gol in Coppa d’Asia

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)ancora in gol in. L’attaccante che nella prossima stagione giocherà (salvo stravolgimenti) nell’Inter hato il match-Siria. A SEGNO – Ancora un gol per Mehdi. L’attaccante che fra cinque mesi presumibilmente si trasferirà dal Porto all’Inter a parametro zero ha appenato-Siria, ultimo ottavo di finale di. Lo ha fatto al 35?, trasformando un calcio di rigore assegnato ai suoi compagni. Per lui si tratta del terzo gol in quattro partite nel torneo, dopo la doppietta agli Emirati Arabi Uniti nella terza giornata della fase a gironi otto giorni fa.sta battendo un ex Inter, ossia Héctor Cuper che è commissario tecnico della ...