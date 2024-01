Taremi finisce male Iran-Siria | espulso! E la partita non termina

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)conclude in anticipo, con un incredibile cartellino rosso. Per l’attaccante, prossimo acquisto dell’Inter, non ci sarà la possibilità di giocare i tempi supplementari. VEDE ROSSO – Stanno iniziando i tempi supplementari di(1-1 alla fine di quelli regolamentari), ultimo degli ottavi di finale di Coppa d’Asia, ma Mehdinon li giocherà. L’attaccante che dalla prossima stagione giocherà – presumibilmente – nell’Inter è stato espulso dall’arbitro nel primo dei dieci minuti di recupero. Ammonito per simulazione all’81’, appena superato il 90? ha commesso un fallo su Alaa Al Dali che gli è valso il secondo giallo.aveva sbloccato il risultato su rigore al 35?, poi sempre dal dischetto la(allenata dall’ex ...