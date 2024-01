Tangenti sul metrò russo Assolti sette manager

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Finisce con le assoluzioni un altro processo a Milano con al centro l’accusa di corruzione internazionale, dopo quello, solo per citare il più noto e recente, sul caso Eni-Nigeria. Ieri la quarta sezione penale (giudici Scalise-Cecchelli-Castellabate) ha assolto con la formula "perché il fatto non sussiste" tutti egli imputati per la vicenda di una presunta tangente da un milione e 690mila euro che - secondo l’accusa - sarebbe stata versata tra il 2009 e il 2014 in cambio di appalti per la costruzione "della metropolitana di Mosca". Secondo il pm Adriano Scudieri, ora alla Procura europea ma applicato nel processo, Marino Jaselli (per lui erano stati chiesti 4 anni e 6 mesi), ex presidente di Microelettrica scientifica spa, con sede nel Milanese, e i suoi ex consiglieri Lorenzo Stendardi (chiesti 2 anni e 8 mesi) e Marco Boldrini (richiesta di 3 anni) con il ...