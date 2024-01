Tamponamento a catena sulla Pontina | feriti e traffico paralizzato in direzione Roma

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Pubblicato il 31 Gennaio, 2024 Ancora un brutto incidente stradale lungo la via. Questa mattina unsi è verificato nel territorio di Aprilia. Sono stati diversi i veicoli incidentati nella corsia di marcia verso: due auto ed altrettanti furgoni. L’impatto è avvenuto all’altezza dello svincolo della Nettunense. Ferite alcune delle persone coinvolte ma non in maniera grave. Sul posto la Polizia Stradale, impegnata nei rilievi utili alla ricostruzione della dinamica. Sin dai primi minuti dopo lo scontro si sono verificate code di auto fino alla paralisi quasi totale della circolazione con rallentamenti anche nella corsia opposta. Almeno sei i chilometri di auto in fila.in tilt anche sulle strade per il centro di Aprilia. In via Carroceto si procede a passo d’uomo.