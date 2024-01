Tajani nomina Sinner ambasciatore dello Sport per l' Italia

Il vincitore del primo Slam in carriera, alla Farnesina, ha ricevuto la carica dal ministro degli Esteri ...L'ambasciatore italiano in Ungheria Manuel Jacoangeli avrebbe ricevuto diverse critiche dal Governo Meloni per la gestione del caso Ilaria Salis ...Giorgia Meloni ha sentito Viktor Orban, un colloquio che aveva come focus il Consiglio Ue di domani ma che inevitabilmente ha toccato, “nel pieno rispetto dell’indipendenza e dell’autonomia della magi ...