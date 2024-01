Tac | bronchiti e il dottor Purgone della mia infanzia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Negri Tossisci... respira... non respirare... tossisci. I miei polmoni, giorni fa, hanno passato la doganaTac. Una cosa rapida, davvero. Mi sono visto nella vecchia gag di Renato Pozzetto, in variante sanitaria (“Qui c’è il letto estraibile. Taaaac. Qui il cucinino. Taaac. Qui lo stereo. Taaac. Qui la Tac. Taaac!) ma la memoria del mio apparato respiratorio pescava già nel profondo più fondo. I polmoni non ricevevano tali e squisite attenzioni dai giorni dell’, segnati dae febbri terzane e quartane. Posso andare ancora più indietro, che ci crediate o meno: da quando cioè, più di un secolo fa, ero l’ingegnere amburghese Hans Castorp in visita al cugino ricoverato nel sanatorio di Davos. Qualche mese fa, per suggestione d’ambiente consimile, ospite in rinomato istituto fisioterapico brembano, ho atteso invano ...