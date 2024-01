Superbonus | Rubano | “tuteliamo redditi più bassi”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Ringrazio il presidente Barelli per avermi affidato il compito di pronunciare nell’Aula della Camera la dichiarazione di voto finale su questa importante questione. Oggi si compie l’ultimo atto di quella che potremmo definire la saga del. A maggio 2020 l’economia era in ginocchio” e “tra le misure del decreto “Rilancio” fu inserito il. L’edilizia fu trascinata in maniera prorompente e contribuì in modo determinante a risollevare l’intera economia italiana. Questo per onestà deve essere riconosciuto” ma “errori furono commessi da parte di tutti, nel momento in cui iniziarono a stratificarsi una sull’altra le disposizioni e ad affastellarsi le proroghe con sempre maggiore frequenza. Ilda idea, oggettivamente efficace nel contesto pandemico, si è trasformata in ideologia ed in ...