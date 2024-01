Superbonus | ok al decreto | ma c' è una falla nel testo | chi rischia le multe e di dover restituire i soldi Infissi al 75% | cosa potrebbe succedere in aprile

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Via libera alalla Camera. L'ok di Montecitorio è arrivato con 140 sì, 92 no e 15 astenuti e il provvedimento ora passa al Senato, ma non ci saranno ulteriori...

“Il decreto Superbonus è pieno di buone intenzioni ma non serve. Se la strada deve essere quella tracciata in Cdm, va aumentata la soglia ... (notizie)

Si rischiano migliaia di contenziosi. I cantieri incompiuti coinvolgono 350mila famiglie. Per le imprese , il Dl 212/2023 non ha risolto i problemi (ilsole24ore)

Lo ?scudo? dagli accertamenti fiscali per chi non completerà i lavori avviati con il Superbonus non coprirà tutti i contribuenti . A poterne usufruire ... (ilmessaggero)

