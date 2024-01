Superbonus | ok al decreto | ma c' è una falla nel testo | chi rischia le multe e di dover restituire i soldi In aprile ipotesi spiraglio per gli infissi al 75%

Per tutti gli altri "esodati del superbonus" non resterà che mettere mano al portafoglio. Per capire quanto dovranno pagare dobbiamo però fare un passo indietro. Ma andiamo per ordine. Oggi 31 gennaio ...Via libera al decreto Superbonus alla Camera. L'ok di Montecitorio è arrivato con 140 sì, 92 no e 15 astenuti e il provvedimento ora passa al Senato, ma non ci saranno ulteriori modifiche. Il governo ...Via libera al decreto Superbonus alla Camera. L'ok di Montecitorio è arrivato con 140 sì, 92 no e 15 astenuti e il provvedimento ora passa al Senato, ma non ci saranno ...