Superbonus | Fdi | “Bene Odg su abbattimento barriere architettoniche”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) ROMA – “Siamo felici che il governo, accogliendo il nostro ordine del giorno al Dl, si sia impegnato a valutare l’opportunità di facilitare ulteriormente le famiglie, dove è presente una persona con disabilità grave, nell’effettuare interventi edilizi per abbattere lenelle proprie abitazioni”. Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Guerino Testa (foto), Saverio Congedo e Mariangela Matera. “Per Fratelli d’Italia è giusto salvaguardare i conti pubblici ma al tempo stesso, rimane prioritario migliorare la qualità di vita delle persone portatrici di handicap. Con l’approvazione di questo odg da parte dell’Aula, l’esecutivo e la maggioranza guidata da Giorgia Meloni confermano ancora una volta la loro sensibilità verso un tema profondamente importante”, concludono commentando l’approvazione in ...

