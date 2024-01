Superare l’obesità Il primo simposio multidisciplinare

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)è una malattia e come tale va affrontata. Non come una semplice questione estetica. Dal 1975 a oggi il tasso di persone obese, in Italia e nel mondo, è triplicato. Siamo di fronte a una pandemia silenziosa. Come diretta conseguenza, l’Oms prevede una riduzione delle aspettative di vita di 2,9 anni, entro il 2050. Le politiche pubbliche fin qui applicate sono risultate fallimentari. Le istituzioni devono impegnarsi invece a definire una campagna capillare per promuovere una nuova educazione alimentare. L’Italia è il Paese della dieta mediterranea. È per questo che, proprio da casa nostra, abbiamo fatto partire ildi un ciclo di incontri internazionali sulla malnutrizione da eccesso. Venerdì 19 gennaio, Competere ha organizzato, in collaborazione con il Centro di Studio e Ricerca sul(Csro) dell’Università degli ...