Super Mario Bros - Il film | Jack Black reagisce alle stroncature | Ma che film hanno visto?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il doppiatore di Bowser nelanimato ha rispostocritiche rivolte al lungometraggio basato sul personaggio Nintendo., voce originale di Bowser nel lungometraggio animato. - Il, ha elogiato i fan per non aver dato ascolto ai critici chestroncato ilche ha adattato il personaggio del celebre franchise videoludico targato Nintendo. In una recente intervista,ha dichiarato di essere rimasto molto sorpreso drecensioni negative, poiché era convinto che ilsarebbe stato un successo immediato:"Me l'mostrato un mese ...