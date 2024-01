Super Bowl 2024 in tv | data | canale | orario e diretta Kansas City Chiefs-San Francisco 49ers

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il calendario, il programma, l’e latv relativa alLVIII che conclude la stagione NFL 2023/. Cinque mesi di football che sono volati ci portano qui, all’appuntamento più atteso dell’anno. A Las Vegas, Neavada, saranno ie i Sana contendersi il Vince Lombardi Trophy domenica 11 febbraio 2023 (quando in Italia saranno le 00:30 di lunedì 12). I, campioni in carica, ci arrivano dopo aver eliminato i Baltimore Ravens nel Championship Round; i, prima squadra del seeding della NFC, sono invece stati protagonista di una clamorosa rimonta ai danni dei Detroit Lions. Idi Mahomes e Kelce si ...

Negli ultimi giorni, alcuni fan di Taylor Swift si stanno domandando se la pop star sarà presente al Super Bowl, la finale di football americano che si terrà il prossimo 11 febbraio ...Il quarterback di San Francisco è stato scelto per ultimo al draft e rappresenta la normalità che diventa eccezione, quello di Kansas City è un giocoliere che inventa football ...Tutto quello che c'è da sapere sul Super Bowl 2024: data e a che ora guardarlo dell'Italia (sia in TV che in streaming).