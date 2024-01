Super Bowl 2024 | i biglietti polverizzati a prezzi folli | non meno di 8mila dollari l’uno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Mancano ancora due settimane, ma l’attesa è già spasmodica per la finalissima del campionato professionistico americano di football tra Kansas City e San Francisco Nella notte italiana tra domenica 11 e lunedì 12 febbraio, i campioni in carica, i Kansas City Chiefs, proveranno a vincere il titolo NFL per la terza volta in cinque anni contro i San Francisco 49ers, già battuti nel 2020. Un back to back riuscito a poche squadre nella storia della NFL. La sfida tra i due quarterback, il fenomenale Mahomes e il giovane “signor nessuno” Purdy, promette di essere uno spettacolo nello spettacolo. L’allegiant stadium di Las Vegas – Cityrumors.it – L’importanza non solo per gli Stati Uniti, ma ormai anche per tutto il mondo, di un evento come la finalissima della NFL, che unisce sport e musica in una serata indimenticabile, ha già fatto lievitare idei ...