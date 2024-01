Sullo smart working ci si aspettava un balzo in avanti Invece la svolta non è arrivata

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) di Susy Matrisciano* Anche se tutti noi stiamo cercando di buttarci alle spalle il ricordo tremendo del periodo pandemico, credo profondamente che non possiamo esimerci dal porre costantemente una domanda a noi stessi: quali insegnamenti possiamo e dobbiamo trarre da quella triste esperienza? Dal punto di vista personale ogni singolo individuo immagino stia cercando di darsi delle risposte nel profondo della propria coscienza, ma per quanto riguarda il lavoro, ad esempio, la risposta che arriva dagli addetti è sicuramente evasiva. Prendiamo quella che è stata la modalità organizzativa se vogliamo più rivoluzionaria, nonostante esistesse da tempo: lo, o per dirla correttamente: lavoro da remoto, perché di fatto per essere “” questa modalità richiede ancora uno sforzo notevole di cambiamento culturale. Corre l’obbligo ...

Nuovi test per il sistema di allarme pubblico IT-alert, con "strani" messaggi che arriveranno all'improvviso sui telefoni di molti italiani. In ... (europa.today)

Guerra in Ucraina, gli aggiornamenti di oggi 31 gennaio. Sembra che le forze russe continuino a violare la Convenzione sulle armi chimiche (Cwc), di cui Mosca è firmataria: lo scrive ...Nonostante AMD abbia annunciato ordini di acceleratori per l'intelligenza artificiale pari a 3,5 miliardi di dollari per il 2024, le previsioni per il Q1 sotto le aspettative di Wall Street hanno fatt ...Salerano sul Lambro, come Comune capofila, insieme a Montanaso Lombardo, ha ottenuto 140mila euro per rendere sempre più smart il territorio. Il Lodigiano va quindi al passo con i tempi e le nuove tec ...