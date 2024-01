Sulla strada | per non dimenticare Pubblicazione del concorso dedicato alla sicurezza stradale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Il Forum del Volontariato, con il patrocinio del Comune di Follonica, ha organizzato la terza edizione delrivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Follonica, Gavorrano e Scarlino ele, dal titolo "... per non!". Dalè nata unache raccoglie tutti gli elaborati segnalati e vincenti realizzati dalle ragazze e dai ragazzi. Gli obiettivi delsono la sensibilizzazione della comunità di Follonica al tema dellale, la sensibilizzazione dei giovani all’educazionele econseguente assunzione di comportamenti e stili di vita ...

La sfida più impegnativa è quella dell’alimentazione e dell’autonomia, ma la startup Blink Energy sembra sulla strada giusta per creare l’hardware ... (dday)

La sfida più impegnativa è quella dell’alimentazione e dell’autonomia, ma la startup Blink Energy sembra sulla strada giusta per creare l’hardware ... (dday)

sulla SS148 “ Pontina ” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma, al km 34,200, ad Ardea, nella città metropolitana di Roma, a causa ... (ilcorrieredellacitta)

Pubblicato il 30 Gennaio, 2024 Brutto Incidente , l’ennesimo, quello che questa mattina ha bloccato la via Pontina . Sono in tutto cinque le vetture ... (dayitalianews)

Un uomo è stato fermato dalla polizia perché stava Corre ndo con un frigorifero caricato in spalle. ‘E’ un ladro ’, è stato il primo pensiero degli ... (ilfattoquotidiano)

Il Forum del Volontariato, con il patrocinio del Comune di Follonica, ha organizzato la terza edizione del concorso rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado di Follonica, Gavorrano e Sc ...Un camion perde un pesante carico sulla via Romana a Porcari, bloccando il traffico tra Porcari e Capannori. I vigili del fuoco intervengono per liberare la strada. Nessun altro veicolo coinvolto.Nel Bolognese qualcuno ha danneggiato il dissuasore di velocità lasciando la firma sull’asfalto. L’ira del sindaco: "Non è un eroe, ruba vite". E a Faenza (Ravenna) Fleximan ha colpito di nuovo.