Sulla neve con la fat bike

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) L’inverno è fatto per divertirsi. Si può decidere di partire per la settimana bianca, oppure trascorrere una giornataper sciare. Anche per passeggiare e per praticare ‘fat’. Andiamo a scoprire di cosa si tratta. Fat: cos’è? si possono programmare vacanze divertenti per pedalare tra gli