Sudan | la guerra dimenticata | per l’Onu gli sfollati sono ormai “quasi 8 milioni”

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Lain corso indall’aprile scorso ha provocatodi. La denuncia arriva dall’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Filippo Grandi, che ha chiesto aiuti urgenti per la popolazione colpita da un conflitto spesso dimenticato da molti media internazionali. Ladi potere scoppiata il 15 aprile 2023 tra i generali Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan e Mohamed Hamdan Dagalo “Hemeti” ha riacceso conflitti etnici mai sopiti provocando, secondo l’Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled), oltre 13mila vittime soltanto nei primi nove mesi. Il “brutale conflitto in”, si legge in una nota pubblicata oggi dall’Unhcr, ha provovato “” di ...

Forze speciali ucraine hanno attaccato miliziani della Wagner in Sudan dimostrando il Tentativo di contrasto a tutto campo della Russia The post ... (it.insideover)

I mediatori rivendicano progressi negli sforzi per porre fine alla guerra civile in Sudan . Il comandante della RSF ha accettato la proposta di ... (periodicodaily)

Berna, 31.01.2024 - Nella seduta del 31 gennaio 2024 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla politica estera. Il documento passa in rassegna le attività di politica estera della Svizzera ...(ANSA) - ADDIS ABEBA, 31 GEN - I combattimenti in Sudan tra esercito e paramilitari hanno causato "quasi 8 milioni" ...Dopo oltre nove mesi non si vede uno sbocco nello scontro tra il presidente “de facto” Abdel Fattah al-Burhan e le Rsf guidate dal ribelle ex vicepresidente Mohamed Hamdan «Dagalo» ...