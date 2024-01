Successi toscani al Torneo Gold Italia di ginnastica ritmica a Rosignano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La prima prova regionale deldiè andata in archivio pochi giorni fa a, alla presenza delle migliori promesse toscane. E la ginnaste dell’Etruria hanno ben figurato nelle varie categorie agonistiche, fra podi e piazzamenti di prestigio. Iniziando ad esempio dalle medaglie d’oro vinte da Bianca Vignozzi e Chiara Marranca. Angelica Capecchi ha agguantato una medaglia di bronzo, mentre Morgana Castiglionesi ha chiuso la kermesse con una medaglia di bronzo.

Alessandro Perugini, cinque milioni di follower: «Ambra mi ha scritto: muoio dal ridere. La politica Mai». Poi aggiunge: «Ho imparato a disegnare a scuola, poi grazie alla rete ho capito che poteva f ...I nerazzurri arrivano da tre vittorie di fila allo stadio Franchi, e nella propria storia non sono mai arrivati a quattro successi consecutivi contro i toscani. Una vittoria questa sera ...L’avventura in Supercoppa per i toscani è finita nel peggiore dei modi ...intervallando le due sfide con il successo nei quarti di Coppa Italia contro il Bologna. Un trittico di partite senza ...