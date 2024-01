“Stuprata a 20 anni per una notte intera” Arrestato per violenza sessuale

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bologna, 31 gennaio 2024 – “Mi ha violentata tutta”. Questa la denuncia della ragazza marocchina di 20che ieri, martedì 30 gennaio, ha chiesto aiuto alla polizia ferroviaria raccontando il dramma vissuto laprecedente. La giovane ha raccontato agli agenti di aver conosciuto, la sera prima, un 21enne tunisino all’interno di un bar situato nei pressi della stazione di Bologna e di aver trascorso la serata insieme. Dopo alcune ore l’uomo avrebbe invitato la ragazza a prendere un taxi e a seguirlo presso la propria abitazione. Qui, all’interno di un fatiscente stabile in stato d’abbandono in zona Arcoveggio, il giovane avrebbe chiesto alla ragazza di consumare un rapporto, ricevendo come risposta un secco rifiuto. A questo punto l’uomo, con violenze e minacce, ha costretto la ragazza, sempre ...

La violenza nel marzo 2022 in un locale sul Navigli o Pavese. Secondo la gup la manager non avrebbe potuto prestare il consenso in quanto troppo ... (ilgiornale)

La drammatica denuncia ai poliziotti della Polfer. “L’avevo conosciuto in un bar, poi il giro in bus sino al fatiscente casolare in zona Arcoveggio e la trappola” ...Un'indagine del "Mail on Sunday" solleva il coperchio circa intimidazioni, stupri e torture nelle foreste pluviali della Repubblica del Congo da parte di una serie di ranger gestiti e pagati dall'orga ...La 29enne ha conosciuto il giovane nel centro benessere di Porta Romana. Lui l'avrebbe costretta a seguirlo negli spogliatoi, dove sarebbero avvenuti gli abusi. L'identikit dell'aggressore: "Ha dei ta ...