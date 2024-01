Striscia la Notizia | Tapiro a Ilary Blasi | smentita dal personal trainer

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dalariceve l’ennesimod’Oro nella puntata odierna del 31 gennaio 2024. È Valerio Staffelli a consegnare ilnelle mani della ormai ex conduttrice dell’Isola dei Famosi – ritroveremo Vladimir Luxuria al suo posto – per la questione legata a Cristiano Iovino. Ilha smentito di essere solamente “l’uomo del caffè” e ha ammesso di avere avuto una frequentazione intima con la. “Non fu solo un caffè”.lad’Oro aper ladi Cristiano Iovino “Non posso dire nulla, ci sono una causa e un processo in corso”, queste sono le parole di ...