Striscia la Notizia | il mercato nero delle sepolture | A Napoli tangenti per un posto al cimitero

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Questa sera alaLuca Abete è aper documentare il “alla, Luca Abete aper ilUfficio StampalaQuesta sera ala(Canale 5, ore 20:35) Luca Abete è alcomunale di Miano (un quartiere di) per documentare il “: “mazzette” in cambio di un’accelerazione nei tempi di ...

Sta per tornare il Festival di Sanremo , anche in questo 2024 condotto e diretto da Amadeus, e come sempre - da che Sanremo è Sanremo -, Striscia la ... (liberoquotidiano)

«I rapporti con Bianca Berlinguer sono buonissimi, non ho sfiorato per un secondo l'argomento dei fuori onda di Striscia con lei, penso che sia abbastanza matura da un punto di vista umano e ...L'attacco all'agenzia Onu per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi, accusata di aver partecipato al massacro di Hamas del 7 ottobre, è solo l'ultimo capitolo di un crollo di autorevole ...Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35) Luca Abete è al cimitero comunale di Miano (un quartiere di Napoli) per documentare il “mercato nero” ...