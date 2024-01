Strettoio sempre più vicino all’A1 Bertocci regala il derby allo Stabbia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) In una giornata scandita dai pareggi a reti bianche, quattro gare su sei sono terminate 0-0, nel girone B di Serie A di calcio Uisp arriva la prima frenata della capolista Casa Culturale. Fin qui a punteggio pieno, infatti, i sanminiatesi sono stati bloccati sullo 0-0 dalla Computer Gross, seconda forza del girone. Alle spalle della battistrada girossa si fapiù agguerrita la lotta per gli altri 3 posti alle finali scudetto. Nell’ultimo turno, ad approfittare dei pareggi di Castelfiorentino, Fibbiana e Bassa è il Rosselli, che grazie alla doppietta di Farruku regola in trasferta il Casotti e si fa sotto alle dirette rivali. In chiave salvezza, invece, un guizzo di3 punti d’oro nel-scontro diretto col Cerreto Guidi. ...