Strana neve | dove e come si forma Le previsioni meteo con l’anticiclone Zeus

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Bologna, 31 gennaio 2024 – Questo anticiclone africano che non solo ha fermato le temperature più fredde dell’inverno, ma ha portato anche una folta nebbia in tutta la pianura Padana, “continua indisturbato a dettar legge non solo in Italia, ma anche su quasi tutto il continente europeo”, fa sapere Antonio Sanò, fondatore del sito il.it. Non solo porta temperature in risalita, ma anche un’alta concentrazione di smogpermane la nebbia e una ‘, quella che nonostante il caldo anomalo può comunque cadere. Ma di cosa si tratta? “Strano che cada le, perché ci troviamo in regime anticiclonico con un cielo sereno o poco nuvoloso. E allora perché nevica su alcune zone?”, si interrogano irologi. “Questo fenomeno – spiega Sanò – si verifica quando le ...