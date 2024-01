Stradella | il controllo di vicinato è realtà | più sicurezza sul territorio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 31 gennaio 2024)(Pavia), 31 gennaio 2024 - “Stimolare la partecipazione dei cittadini in materia diurbana, attraverso la collaborazione e l'interlocuzione strutturata con le forze dell'ordine e con la polizia locale per la prevenzione dei fenomeni criminosi, promuovendo unapartecipata attraverso formule e modalità di reciproca attenzione esociale”. Questo lo scopo del Protocollo suldi, firmato oggi, mercoledì 31 gennaio, dal prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, e dal sindaco di, Alessandro Cantù, nell'ambito della seduta del Comitato provinciale per l'ordine e lapubblica, che si è svolta in modalità itinerante, dopo le precedenti a Mortara, Voghera e Vigevano, nella sede del ...