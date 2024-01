Storie d’impresa | creatività e Compassi d’Oro | un libro e un podcast

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Dopo il successo della mostra e del ciclo di talk “Future Of”, il progetto “Le fabbriche pensanti” completa il proprio percorso con l’uscita di un ricco volume e unsulle storie dei 32+1 vincitori del Compassoprodotti tra Bergamo e Brescia. ILA cura di Davide Pagliarini, raccoglie in 380 pagine le storietra Bergamo e Brescia premiate con il Compasso, raccontando gli oggetti esposti in mostra attraverso un approfondito percorso di ricerca e interviste ai protagonisti, con riferimento al periodo e al contesto in cui sono stati ideati e prodotti. La pubblicazione indaga la dimensione pubblica del design, dal tempo libero al viaggio, dalla mobilità alla ristorazione, dalla produzione industriale e meccatronica alla formazione e alla salute, accanto agli interni e ai ...