Stoccolma | trovata bomba fuori dall’Ambasciata d’Israele

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Un oggetto sospetto è stato trovato oggiin Svezia, a. Nonappena diramato l’allarme, la zona è stata sigillata, gli accessi chiusi gli accessi per permettere l’intervento di polizia e artificieri. Questi hanno appurato che si trattava di un ordigno, che è stato poi fatto detonare dalle forze svedesi. «Siamo stati fatto oggetto di un tentato attacco contro l’Ambasciatae i suoi impiegati», ha denunciato sui social l’ambasciatore Ziv Nevo Kulman, ringraziando le autorità svedesi per il rapido intervento. «Non ci faremo intimidire dal terrore», ha aggiunto. Proprio ieri oltre mille musicisti svedesi hanno firmato una lettera aperta, pubblicata sul quotidiano Aftonbladet, per chiedere che Israele sia esclusa dalla prossima edizione dell’Eurovision, in ...

