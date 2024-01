State of Play | l’evento in diretta | ecco come vederlo!

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Solo due giorni fa è stato annunciato e oggi è già qui:loofdiStation in. Godiamocelo insieme in questa fredda serata di gennaio Il 2024 è iniziato e Sony ha resistito un mese esatto prima di iniziare a sganciare qualche bomba che possa, in qualche modo, sconvolgere il mercato videoludico in questa prima parte dell’anno. Oggi, 31 gennaio alle ore 23 italiane si terrà unoofmolto atteso e densissimo di significato per quella che sarà la vita della console Sony per tutto il 2024 e noi di tuttotek lo seguiremo intramite iler che troverete poco più in basso. Cosa ci toccherà vedere? Quali sono i principali annunci e i titoli che verranno mostrati? Proviamo ad ipotizzare, intanto, ...