Stanche dei capelli sempre grassi | da lavare praticamente ogni giorno? Il primo consigli dell' esperta è cambiare shampoo

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Più li si lavano, più si sporcano: sembra una sorta di circolo vizioso. È però necessario fare subito una premessa: ci sono. Se alcune chiome tendono a diventare più pesanti solo in certi periodi, per esempio in estate con le alte temperature, oppure durante il ciclo mestruale, altre lo sono di natura, in continuità. Ecco perché è necessario bilanciarla, a partire dal gesto numero uno, lo. ...