Spaghetti spaziali | l' export italiano anche fuori dai confini terrestri

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) La notizia che il ministro Lollobrigida intende portare la pasta italiana “sulla Luna e su altri pianeti, senza rinunciare al grano dei nostri agricoltori” (cit.) può sembrare una faccenda buffa, grottesca, persino ridicola, ma in realtà non va affatto sminuita: la pasta italiana sulla Luna è un piccolo passo per l’uomo, ma un grande passo per un cognato. Nessuna facile ironia: il ministro intende solo verificare quanto teorizzato dai fisici che studiano i buchi neri. Secondo la teoria, quando un oggetto cade all’interno di un buco nero, mano mano che ruotando si avvicina al centro, l’oggetto inizierebbe a essere stirato, allungato, finché la sua massa non inizia letteralmente a sfilacciarsi. Questo effetto viene chiamato “ficazione” – nomen omen. Se questa teoria fosse dimostrata, basterebbe mandare “il grano dei nostri agricoltori” (aricit.) nello spazio per ...