Sottocorona | l' effetto della coda della perturbazione | svolta meteo in Italia?

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 31 gennaio 2024) Stravolgimento delin vista nei prossimi giorni? Non sembra affatto così, anche se qualche leggerodi unava registrato. Paolorologo di La7, si collega con la puntata del 31 gennaio di Omnibus per dare un aggiornamento sul tempo che dovranno aspettarsi glini: “Situazione stazionaria, nell'insieme non cambia molto, resta questa zona di alta pressione sul Mediterraneo. Le perturbazioni, anche quelle che entrano basse, cioè abbastanza a sud poi devono scavalcare quest'altra pressione e anche questa debole, la parte meridionale la cosiddetta, lascia qualche traccia di nuvole. Ma insomma c'è solo questo e la situazione non cambia. Quindi c'è la giornata che c'è qualche nuvola in più, ...